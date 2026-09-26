Amenazaron al presidente del Concejo de San Roque, le exigieron abandonar el pueblo

San Roque- Antioquia

Julián Darío Rodríguez Avendaño, presidente del Concejo del municipio de San Roque, denunció que fue víctima de una amenaza que le hicieron mediante un panfleto que le dejaron en el vehículo que estaba en el parqueadero de su residencia. En la intimidación le ordenan que debe abandonar el pueblo.

El corporado manifiesta que esta amenaza ya fue puesta en conocimiento de las autoridades y radicó la denuncia respectiva, y que la policía le ha venido realizando acompañamiento mientras la Unidad Nacional de Protección analiza el riesgo y las autoridades tratan de identificar a los responsables.

“Este panfleto decía muerte y que me daban unas horas para abandonar el corregimiento a José del Nus, lugar, pues, donde resido actualmente. Ya se hizo, pues, todo lo pertinente ante las autoridades, ya se llenó formulario ante la UNP. Todas estas situaciones, pues, que generan, de pronto, el tema de intranquilidad frente a ese panfleto”, dijo el presidente del Concejo de San Roque.

Indica que el panfleto no está atribuido a ningún grupo ilegal específico, ya que no está firmado, lo que genera mayor incertidumbre; además, que no ha tenido inconvenientes con ninguna persona, por lo que desconoce de dónde proviene la amenaza, aunque no descarta que esté relacionada con su trabajo en el concejo.

“Pues, no sabría cómo enmarcar esto. Siempre he sido un concejal muy cuestionador de lo que está mal hecho dentro de la función pública; eso sí, tengo que aceptarlo. Una fortaleza grande es decir las cosas mirando a los ojos, pero quizás eso a muchas personas les puede incomodar”, agregó.

Recalca que también ha tenido dificultades con una Junta de Acción Comunal que estuvo siendo manejada durante 20 años por las mismas personas y logró que esa situación cambiara, entre las posibles situaciones que se analizan por parte de las autoridades.