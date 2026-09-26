Un coordinador del cartel Nuevo Jalisco cayó en Medellín: pagaba miles de dólares al Clan del Golfo

Medellín

La Policía y la Alcaldía de Medellín anunciaron la captura de alias ‘El Mexicano’, un hombre que se escondía de las autoridades de México y Estados Unidos en el Valle de Aburrá con una apariencia de empresario, pues era buscado por ambos países.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, Fredy Chacón, alias ‘El Mexicano’, sería un coordinador del Cartel de Jalisco Nueva Generación, grupo criminal mexicano. Se movía por la subregión con un esquema de seguridad que consistía en escoltas y carros blindados.

“De acuerdo con la información de agencias internacionales, Marshall, Fredy Chacón del Real presenta antecedentes en Estados Unidos por agresión agravada con armas y secuestro. Desde la vigencia de 2015, es reconocido como integrante de la organización criminal Mexican Mafia”.

Alias ‘El Mexicano’ seguía delinquiendo desde Colombia, donde ya había hecho alianzas criminales con grupos ilegales de impacto nacional y regional.

“De acuerdo con testigos, alias ‘El Mexicano’ pagaba entre 10 mil y 15 mil dólares al grupo delincuencial organizado La Terraza y al Clan del Golfo para facilitar su actuación delictiva en el departamento de Antioquia”.

Esta persona fue entregada a Migración Colombia para el proceso de expulsión de Colombia e iniciar su judicialización por parte de las autoridades internacionales.