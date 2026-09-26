Dos delincuentes se enfrentaron con la policía y tres personas quedaron heridas en Andes, Antioquia

Andes- Antioquia

En la tarde de este viernes se reportó una balacera en el área urbana del municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia. La policía se enfrentó a varios sujetos armados y tres personas quedaron heridas.

El reporte de las autoridades sobre este hecho indica que en el sector Plazoleta Santa Rita se reportó un ataque a bala contra la policía, dos hombres en moto dispararon contra los uniformados, que reaccionaron, dejando un menor de 17 años herido en el cruce de disparos, quien recibió una lesión en el brazo izquierdo.

Posteriormente, los delincuentes huyen hacia el área rural, la vereda La Cedrona y en el sector Finca El Establo, hasta donde dispararon contra dos civiles, uno de 63 años que tiene herida en el tórax y el otro de 45 años con fractura en el brazo derecho.

Los heridos fueron llevados al hospital local, donde fueron atendidos y se encuentran estables, pero en seguimiento y a la espera de la evolución para un posible traslado a un centro asistencial de mayor complejidad.

Por el momento, el hecho violento se encuentra en investigación para determinar a qué grupo ilegal pertenecen los responsables de los ataques a la policía y la población en esa población del Suroeste de Antioquia, donde los últimos meses han reportado un aumento significativo de hechos violentos y homicidios por el control del territorio y las rentas derivadas principalmente del microtráfico.