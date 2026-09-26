Las autoridades confirmaron la muerte del menor que había quedado herido en un colegio de Medellín

Medellín

Las autoridades confirmaron que este viernes 25 de septiembre falleció el menor que había quedado herido luego de una situación que continúa en investigación dentro de un colegio Gabriel García Márquez del oriente de Medellín. El hecho ocurrió el pasado 9 de septiembre.

El menor había ingresado al colegio saltando un muro y portando un arma de compresión y presuntamente con intención de agredir al personal educativo; allí varios estudiantes trataron de desarmarlo y él se autolesionó en la cabeza, lo que lo dejó gravemente herido. Desde ese momento su pronóstico fue reservado hasta que este viernes se confirmó su deceso tras luchar por su vida.

Recordemos que el pasado 9 de septiembre, la secretaria de Educación indicó que el menor estaba inmerso en un proceso de acompañamiento de las autoridades académicas y desde hacía varios días estaba recibiendo clases virtuales.

Por el momento, ninguna autoridad se ha referido a este hecho que generó consternación en su momento.