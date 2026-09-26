Cinco policías fueron capturados en Medellín por presunta corrupción

Medellín

La Policía Metropolitana adelantó un operativo contra un grupo ilegal denominado “La Oficina” en la ciudad de Medellín. La red de corrupción tendría a su servicio a varios policías que fueron capturados junto a cuatro civiles, entre ellos un cabecilla.

Según el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, los policías estarían recibiendo entre tres y cuatro millones de pesos mensuales para omitir su obligación de evitar las acciones criminales como la venta de estupefacientes. Los policías estaban adscritos a las estaciones de Manrique, Doce de Octubre y Bello, y uno a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional.

“Y gracias también a la fiscalía, y luego de una investigación que hasta agente encubierto tuvo, fueron capturadas nueve personas. Cuatro integrantes de estructuras alineadas con la oficina, entre ellos, alias Gordo, señalado como el coordinador del GDCO Cotranal, pero también 5 uniformados que se estaban prestando para cohonestar con los bandidos”.

El operativo se realizó en el Doce de Octubre, entre ellos, el sector El Polvorín, donde, gracias a la denuncia de la comunidad, se logró identificar a las personas capturadas que están señaladas de los presuntos delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y también el concierto para delinquir.

“Se les incautaron 4 armas de fuego. Medios eficaces para cometer conductas delictivas, 70 cartuchos de diferentes calibres. Además, 20 millones de pesos en efectivo producto de la distribución y la comercialización. Un equipo de cómputo, 7 equipos de telefonía móvil que son importantes en el desarrollo de la investigación criminal”, agregó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Alias El Gordo, cabecilla capturado en el operativo, llevaría unos 15 años de trayectoria criminal en el grupo Cotranal.