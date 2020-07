Crisis del sector gastronómico de Armenia se agudiza sin los permisos

En el programa de Hoy por Hoy de Caracol Radio se evidenció la situación del sector gastronómico de la ciudad en cuanto no hay un permiso establecido para la reapertura con servicio en mesa. Lo anterior ha generado comparendos pedagógicos por parte de las autoridades y la inconformidad por parte de los empresarios del sector.

Andrea Londoño es directora comercial del restaurante la Fogata y destacó que la crisis económica no da espera por eso lamentó que no se agilicen los permisos que permitan la completa reactivación del sector. Afirmó que el no tener un alcalde en propiedad acarrea que el Gobierno Nacional no tome en serio a la ciudad para atender el respectivo llamado.

Por su parte el alcalde encargado de la ciudad, Jorge Fernando Ospina, manifestó que se adelantan las gestiones pertinentes para permitir la reapertura ya que es consciente de la situación por la que atraviesa el sector. Agregó que de la mano de los congresistas del departamento trabajan para obtener una respuesta positiva que permita la autorización para los pilotos del sector gastronómico de la capital quindiana.

La presidenta de Acodrés Quindío, Rocío Acosta, indicó que Armenia cuenta con 1.200 empresas entre restaurantes, cafeterías, pastelerías y tiendas de café que generan 10 mil empleos. Añadió que el panorama es dramático porque las empresas están al borde de la quiebra.

Señaló que los empresarios cumplen con los protocolos de bioseguridad por lo que considera que esa debería ser la garantía suficiente para que puedan tener el servicio en mesa. También manifestó que Armenia cambió de baja afectación a afectación moderada lo que modifica las condiciones para otorgar los permisos de reapertura.

Los municipios del departamento en los cuales los restaurantes están funcionando con los permisos establecidos por el Ministerio del Interior y con servicio en mesa son: Salento, Circasia, Buenavista y Génova.