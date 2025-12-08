Cárcel de Palogordo completa 13 días sin luz: alertan riesgo en penal de máxima seguridad

La cárcel de Palogordo, en Girón, completó trece días sin servicio de energía eléctrica.

Una situación que preocupa a las veedurías ciudadanas por los riesgos que implica en un establecimiento de máxima seguridad.

En diálogo con Caracol Radio, el veedor ciudadano, Hernando Mantilla, explicó que la dirección del penal informó desde el inicio de la emergencia a la Uspec, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, pero la reparación no se ha ejecutado.

“Desde el comienzo se envió el comunicado, pero no empezó a pasar nada formalmente”, afirmó.

Mantilla señaló que el miércoles pasado recibió información desde la entidad en la que se aseguraba que ya había un contratista asignado para el cambio del transformador.

“Dijeron que el contratista ya estaba designado y que se había hecho la lista de operarios para ingresar a la cárcel”, contó.

Sin embargo, el arreglo no se concretó y la cárcel continúa sin energía.

El veedor cuestionó tanto la falta de ejecución de la Uspec, como el incumplimiento del contratista.

“La orden puede estar, pero si el contratista no hace el trabajo, el problema sigue. Y a hoy no han hecho nada”, aseguró.

Mantilla advirtió que la ausencia de energía eléctrica agrava los riesgos internos del penal.

“Estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad. No tener luz, sobre todo en la noche, se presta para situaciones bastante negativas”, dijo.

Mientras tanto, se espera que la reparación se realice en el transcurso del fin de semana para evitar un deterioro mayor en las condiciones de seguridad del establecimiento.