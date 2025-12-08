Cuánto tiempo un fallecido puede ser dueño de un inmueble: plazo y pasos para reclamar una herencia

En Colombia es frecuente encontrar viviendas, lotes o locales que continúan inscritos a nombre de personas que murieron hace bastantes años. Esta situación suele darse porque los herederos desconocen los requisitos legales para adelantar una sucesión o simplemente postergan el trámite.

Sin embargo, dejar pasar el tiempo puede tener consecuencias graves para los derechos patrimoniales de la familia, ya que legislación establece límites claros para ejercer la petición de herencia y determina qué puede ocurrir si el proceso no se inicia a tiempo.

Le puede interesar: Cómo se divide la herencia entre hijos y esposos en Colombia: costos del trámite según la ley y más

Cuál es el plazo legal para reclamar un inmueble heredado

De acuerdo con el Código Civil Colombiano, los herederos cuentan con un plazo máximo de 10 años para reclamar formalmente los bienes del fallecido. Es importante tener en cuenta que este tiempo se contabiliza desde el fallecimiento del causante o desde la apertura del testamento, si lo hubiere.

A este derecho se le conoce como petición de herencia, y es la vía mediante la cual los beneficiarios pueden exigir su porción legítima del patrimonio.

Sin embargo, este puede cambiar en circunstancias específicas, por lo que este término puede variar. Cuando se trata de un heredero putativo ,es decir, una persona que reclama la calidad de heredero sin haber sido reconocida previamente, el plazo de prescripción se reduce a cinco años, lo que exige una actuación más rápida y oportuna.

Le recordamos: ¿Cuál es el orden en el que se hereda la pensión en Colombia?: esto dice la Ley

¿Qué pasa si los herederos no actúan dentro del plazo?

Si transcurren los 10 años sin que nadie inicie la sucesión, el derecho a reclamar la propiedad puede extinguirse. En ese escenario, los bienes pueden pasar de forma definitiva a quienes sí hayan gestionado la herencia, o incluso quedar en manos de terceros mediante figuras como la usucapión, que permite adquirir dominio por posesión prolongada y en determinadas condiciones.

Por ello, los expertos en derecho de familia recomiendan iniciar la sucesión tan pronto como sea posible, especialmente si existen varios beneficiarios o si se prevén posibles conflictos.

Documentos y pasos para adelantar una sucesión

Para tramitar correctamente la adjudicación de un inmueble heredado, los herederos deben reunir una serie de documentos clave. Entre ellos se encuentran:

Certificado de defunción original del causante.

Escrituras públicas de los inmuebles involucrados.

Certificados de libertad y tradición con vigencia no mayor a 30 días.

Registros civiles de nacimiento o matrimonio que acrediten el parentesco con el fallecido.

Cuando existe acuerdo total entre los herederos, la sucesión puede adelantarse directamente en notaría, lo que facilita un trámite rápido que puede resolverse en pocos meses. En cambio, si surgen disputas, el caso debe pasar a un juez de familia, lo que puede extender el proceso de forma considerable.

¿Qué pasa con los bienes mientras no se hace la sucesión?

Mientras la sucesión no se haya formalizado, los bienes del fallecido permanecen jurídicamente sin propietario inscrito, aunque siguen existiendo derechos hereditarios sobre ellos. Cualquier heredero está habilitado para presentar la acción de petición de herencia, y además pueden reclamarse los eventuales frutos del inmueble, como arriendos o rendimientos económicos.

Es importante entender que un inmueble que continúa a nombre de una persona fallecida no está “abandonado”; simplemente espera a que los herederos formalicen su situación jurídica.