Atacaron con ráfagas de fusil la estación de Policía del corregimiento El Limón, sur del Tolima

En la noche de este domingo 7 de diciembre, durante la celebración del Día de las Velitas, se produjo un hostigamiento con ráfagas de fusil contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, ubicado en el municipio de Chaparral, sur del Tolima.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, informó sobre las 7:00 de la noche que un grupo guerrillero atacó con disparos de arma de fuego la estación de Policía de El Limón, según publicó en su cuenta personal de X.

“Rechazo total. No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas. El hostigamiento de la guerrilla contra nuestra Fuerza Pública en el corregimiento El Limón de Chaparral es un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio. Estos grupos armados ilegales pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr”, escribió la gobernadora Matiz.

Rechazo total. No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas.

Caracol Radio pudo establecer que el ataque no dejó civiles ni uniformados heridos y, al parecer, se habría tratado de un hostigamiento de corta duración. Falta por confirmar si detrás del ataque estarían las disidencias de las Farc, que tienen presencia en el sur del Tolima con los frentes Joaquín González e Ismael Ruiz.

“En nuestro gobierno no aceptamos ni normalizamos el miedo. La comunidad merece vivir en paz, no bajo la amenaza de fusiles. El Tolima se respeta y nuestra gente no será jamás rehén de quienes quieren destruir la tranquilidad y la esperanza”, añadió la mandataria.

Se espera el reporte oficial de la Policía Nacional sobre este episodio que genera zozobra en el sur del departamento.