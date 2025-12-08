¡Atento! Así será el pico y placa regional, lunes 8 de diciembre: horarios de ingreso a la capital

Pico y placa regional en Bogotá 17 de noviembre 2025: horario de ingreso y vías con restricción

Este lunes 8 de diciembre volverá a aplicarse la restricción de ingreso a Bogotá, una medida que la Secretaría de Movilidad activa tradicionalmente al cierre de los puentes festivos para manejar el aumento significativo de vehículos que retornan a la ciudad.

Desde el mediodía comenzará a regir el pico y placa regional, acompañado del tráfico reversible en la carrera Séptima, una operación destinada a ordenar el flujo vehicular y minimizar los tiempos de congestión en uno de los corredores más utilizados por los viajeros.

Las autoridades han indicado que, durante estas jornadas, el volumen de automóviles suele incrementarse de manera considerable, por lo que es necesario regular la entrada para evitar que los accesos a Bogotá se saturen y el tráfico presente bloqueos prolongados.

Pico y placa regional lunes 8 de diciembre

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m ., únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par ( 0, 2, 4, 6 y 8).

., únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par ( De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. , el ingreso estará permitido solo para los vehículos con placas finalizadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

, el ingreso estará permitido solo para los vehículos con placas finalizadas en número impar Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., el acceso será libre para todos los vehículos, sin restricciones.

Pico y placa en Bogotá 8 de diciembre: corredores y vías en las que opera

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Sanciones por no cumplir con el pico y placa

La Secretaría de Movilidad recuerda a todos los conductores la importancia de respetar la medida, cuyo propósito es agilizar el retorno a la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad en los corredores de acceso. Quienes infrinjan la restricción del pico y placa regional deberán asumir una sanción económica de $604.100 pesos colombianos, a lo que se suma la inmovilización del vehículo.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y verificar los horarios establecidos para evitar inconvenientes y sanciones