LLevo 30 días con COVID-19 y las EPS son negligentes: Fuentes

El presidente del Concejo de Barranquilla, Juan Camilo Fuentes, exhortó a las autoridades sanitarias para que pongan en cintura a las EPS que no están prestando la atención adecuada en medio de esta pandemia y señala que el protocolo está mal diseñado.

"Llevo 30 días y todavía estoy positivo para COVID-19, me he realizado tres pruebas y todas han dado positivo, por eso es el llamado a la Secretaría de Salud y a la Supersalud para que intervengan y haya una solución a las EPS", señaló Fuentes.

El concejal agregó que el protocolo está mal diseñado porque a los 14 días de cumplir aislamiento muchos de los que han dado positivo, están retomando sus actividades.

"Hasta que una prueba a mí no me resulte negativa yo no salgo de mi casa, es un error pensar que a los 14 días ya uno supera el COVID-19. Tengo conocidos que llevan más de 35 días y todas las pruebas les han resultado positivo, por eso las EPS deben tener un control, visitar a los pacientes pero esto no lo están haciendo", indicó.

Fuentes relató parte de su historia: "A mí la prueba me salió positiva y como yo no sentía síntomas me quedé en casa respetando el aislamiento pero un ángel que Dios me mandó, una médica, me insistió para que vaya a la clínica y me realizara unos exámenes, los cuales arrojaron que tenía todo disparado, estaba sufriendo de una neumonía silenciosa y los dos pulmones a punto de colapsar".

Agregó que tras conocer los resultados fue hospitalizado por más de ocho días en donde diariamente le suministraban medicamentos por eso insistió en que mientras muchas personas piensan que están bien, el virus está avanzando en su interior.

"Se pueden salvar muchas vidas con prevención de las EPS y yo quiero que las autoridades intervengan y eviten que esta tragedia siga aumentando", expresó.