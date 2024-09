Más de 500 niños están sin transporte escolar en zonas rurales de alto riesgo de El Bagre

El Bagre, Antioquia

Bastante preocupados están los padres de familia de más de 500 niños, además de las autoridades locales, porque los menores están sin transporte escolar rural debido a que no hay quien financie los 300 millones que cuesta el contrato cada semestre. En el primero los pagó la alcaldía y en la segunda etapa le correspondía a la gobernación, pero no ha girado los dineros.

En total son 524 los menores afectados, la mayoría del área rural, y deben transitar por zonas de constante presencia de los grupos al margen de la ley y otros peligros. Desde la gobernación le indicaron a la secretaria de Educación Nayibe Cosio Correa que esos recursos no se asignarán.

“Para continuar con la estrategia para el segundo semestre, nos encontramos que a la gobernación le tocaba, como es tradición, la asignación de los recursos para el segundo semestre, pero no fueron asignados. No tenemos justificación a la fecha, solo que el día jueves recibimos una notificación de permanencia educativa de la gobernación, donde nos dicen que El Bagre no fue tenido en cuenta porque pertenece a la cuarta categoría y que solo les asignaban a categorías 5 y 6″.

Los menores habitan zonas tan complejas en materia de orden público por la presencia de grupos como las veredas de los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver, además de las veredas Pindora, Amba, Coroncoro, El Real, Puente del Tiguí, Icacales, La Sardina, Santa Isabel, Borrachera, Las Dantas, Luis Cano, Naranjal y Villa Chica, también otras zonas del área urbana. En total son siete rutas que permiten que los niños no se desplacen solos ni a pie hacia las instituciones educativas y que les permite evitar riesgos como campos minados.

“Sobre todo en la zona de Puerto López, donde se escucha a la comunidad comentar que hay unas zonas que fueron recientemente minadas. Entonces, esa es la situación que nos preocupa muchísimo, porque El Bagre trabaja también en el marco de la alerta temprana 045 por el reclutamiento forzado. Entonces, nuestros niños son focos de esa forma de violencia de reclutamiento a merced de los grupos armados que se encuentran en los caminos porque para salir de casa lo hacen en horas de la madrugada, 5 de la mañana o 5:30, que aún está oscuro para poder llegar a clases y su regreso para los de la jornada de la tarde también es oscuro porque salen a las 6 de la tarde o 5:45 y caminan más de una hora para llegar a su vivienda y algunos tienen que cruzar el río”, agregó.

Recalca que en el corregimiento de Puerto López cada 15 días se registra alguna alteración al orden público que impide la circulación de los menores, afectando su calendario escolar. Por ello la importancia de que los estudiantes cuenten con el transporte escolar.

Lea también:

Ataque sicarial deja tres personas heridas en marinilla; una es una mujer

Investigan la muerte de un extranjero que cayó desde un edificio en Medellín

Alternativas de los padres para que sus hijos no pierdan clase

La señora secretaria recalca que los menores no están desescolarizados, porque algunos padres llevan a los hijos a la escuela en moto; otros que no tienen transporte los acompañan a pie, pero solo en un recorrido, ya que tienen que trabajar, porque la mayoría son de escasos recursos.

“Y otros optan por venir intermitentemente a clase cuando alguna persona los puede traer o los papás tienen para el pasaje. Otros han optado por quedarse en casa mientras suenan algunas balas y bombardeos, que se escuchan sobre todo en la zona rural de Puerto López, que también son los que más atendemos. Entonces han optado por esperar que se calme la situación de alteración del orden, y eso nos ha dificultado la asistencia y la permanencia de los niños en las instituciones educativas”.

La funcionaria se pregunta ¿qué va a suceder con el programa de permanencia o qué otro tipo de estrategia va a implementar la gobernación de Antioquia? Para darle solución a los menores y que puedan llegar y salir de las escuelas seguros, ya que la zona es de constante conflicto y la falta de transporte pone sus vidas en riesgo y recalca que es deber de las autoridades garantizarles la seguridad.

Solicitud a la gobernación

La señora Cosio le solicita a la gobernación que se reactive el programa escolar urgente, ya que El Bagre es uno de los municipios más complejos en orden público; además, muchos no pueden costearse los pasajes.

“En ese momento El Bagre también está en una situación económica muy difícil, y atendió el primer semestre con gran esfuerzo el alcalde de Marcos Tres Palacios para atender la contingencia del transporte escolar, pero en este momento no lo tenemos, entonces el llamado a la gobernación es que se estudie nuevamente la posibilidad y la solicitud que se hizo desde la Secretaría de Educación de El Bagre para atender a nuestros alumnos y puedan llegar seguros a casa y seguros a sus instituciones educativas”.

Finaliza indicando que a otros municipios de la subregión con la misma categoría sí se les asignaron recursos.

Respuesta de la Gobernación

Caracol Radio solicitó un pronunciamiento oficial a la secretaría de Educación del departamento que lidera el señor Mauricio Alviar sobre esta queja y solicitud de El Bagre; nos indicaron que el funcionario iba a atender una entrevista, pero finalmente no se obtuvo esa respuesta.