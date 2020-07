Cúcuta no regresara a clases presenciales el 1 de agosto

En una reunión adelantada por la secretaria de educación en Cúcuta y los representantes de los diferentes rectores y docentes de los colegios públicos, se tomó la determinación de no contemplan el regreso a clases presenciales en la fecha establecida por el Gobierno Nacional en el mes de agosto.

El protocolo establece que los alumnos de los grados 10 y 11 serían los que realizarían el plan piloto para Iniciar esta asistencia, sin embargo en la zona de frontera aún no se cuentan con las condiciones seguras para enviar a estos menores de edad a las aulas de clases.

Carlos Arturo Charria Hernández secretario de educación en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es primordial garantizar la vida de toda la población, sin embargo no se descarta que más adelante durante el 2020 se puede cambiar esta decisión.

“Hemos identificado tres factores para hablar de una eventual reapertura para las clases presenciales, primero la vida es fundamental y nada está por encima de ella, segundo actuaremos por convicción y no por decreto, y tercero la participación se vuelve fundamental, partiendo de esto determinamos que el 1 de agosto no estaríamos en las condiciones necesarias para volver presencial a las clases, en agosto no es la fecha de arranque, sin embargo consideramos también que es prematuro decir que no volveríamos durante todo el año, si las variables epidemiológicas van modificándose y hay condiciones para poder ir abriendo algún colegio y un trabajo constante con la comunidad educativa pues tomaremos decisiones de manera progresiva” dijo el secretario.

Indicó que las condiciones si se regresa en esta vigencia serian un encuentro a semana y el aforo de los menores no podría superar 25% de jóvenes.