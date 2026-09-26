Alarma en El Tarra, Norte de Santander, por ataques con drones

Ataque de drones en la vereda Buenos Aires, de El Tarra. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Crece la preocupación en el municipio de El Tarra por una seguidilla de ataques con drones cargados con explosivos que se han registrado durante esta semana en sectores rurales, principalmente en los corregimientos de Filo El Gringo y Orú.

De acuerdo con los reportes entregados por las comunidades y la administración municipal, son más de seis los ataques registrados en los últimos días, varios de ellos con afectaciones directas a viviendas campesinas.

La situación ha dejado al menos diez viviendas afectadas y personas lesionadas, entre ellas un adulto mayor, aumentando la preocupación de las familias que permanecen en estas zonas del Catatumbo.

La administración municipal rechazó los hechos y advirtió que la población civil continúa quedando expuesta en medio de las acciones armadas que se presentan en el territorio.

En un comunicado, la Alcaldía señaló que los ataques han alterado gravemente la tranquilidad de las comunidades y recordó a los actores armados la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y el principio de distinción, que protege a la población civil y sus bienes.

La administración también pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales reactivar de manera inmediata la Comisión Humanitaria, mecanismo que actualmente permanece suspendido, argumentando que las comunidades necesitan acompañamiento precisamente ante el incremento de las acciones violentas.