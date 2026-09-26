Bebé lleva meses esperando una cirugía a corazón abierto en Norte de Santander

Norte de Santander.

En el municipio de El Zulia, Karen Mora libra una batalla contrarreloj por la vida de su hijo Aarón, un bebé de un año diagnosticado con una cardiopatía congénita que requiere una cirugía a corazón abierto.

Aunque el procedimiento estaba previsto para cuando el menor tenía siete meses de vida, han pasado nueve meses sin que la EPS Coosalud autorice el tratamiento.

La intervención contempla el retiro de una fístula que le fue implantada previamente y la realización de una cirugía de Glenn, un procedimiento necesario para mejorar el flujo sanguíneo hacia los pulmones y tratar la condición cardíaca del menor.

Sin embargo, según denuncia su madre, la familia continúa a la espera de una autorización por parte de la EPS.

“Por parte de la EPS nunca me han querido dar respuesta; la única explicación que nos dan es que no tienen convenio con ninguna clínica”, denunció Karen Mora en los micrófonos de Caracol Radio.

Ante la falta de una solución, la familia ha recurrido a acciones legales. Hasta el momento, han presentado cuatro acciones de tutela, pero aseguran que ninguna ha permitido destrabar el procedimiento médico que requiere el menor.

“Nunca nos dan respuesta de las tutelas, siempre queda todo a medias. Ahorita metimos una cuarta tutela y han pasado los días sin que nos respondan”, señaló la madre.

La condición de Aarón también ha limitado sus actividades y su movilidad. De acuerdo con su madre, el menor presenta episodios de ahogamiento y cambios en la coloración de la piel que han obligado a trasladarlo a servicios de urgencias.

“Un niño con una cardiopatía no espera; él es un niño que quiere correr, que quiere caminar, y por su estado de salud simplemente no lo puede hacer porque siente ahogamiento. En muchas ocasiones ha estado morado y he tenido que llevarlo a urgencias porque esto es grave”, relató.

Mientras la familia continúa buscando una respuesta, Karen Mora hace un llamado a las autoridades para que intervengan y se garantice la atención que requiere su hijo, ante el riesgo que, según advierte, representa la demora en el procedimiento.