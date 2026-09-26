Hallan 13 minas antipersonales del ELN en zona rural de Toledo, Norte de Santander. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Un depósito con 13 minas antipersonales y elementos para su activación, que sería utilizado por el ELN, fue localizado y destruido de manera controlada por el Ejército Nacional en zona rural de Toledo, Norte de Santander.

El hallazgo se produjo en la vereda Mónoga, en límites entre Toledo y Labateca, donde las tropas ubicaron un recipiente plástico que contenía los artefactos explosivos.

Según el Ejército, las minas pertenecerían a la autodenominada Comisión Martha Cecilia Pabón del ELN y fueron localizadas mediante labores de inteligencia militar.

Además de los 13 dispositivos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, en el lugar fueron encontrados dos equipos de radio con sus cargadores, 200 metros de cable dúplex y dos rollos de cable que serían utilizados para activar los explosivos.

Una vez ubicado el depósito, personal especializado en Explosivos y Demoliciones (EOD) aseguró el área y realizó los procedimientos técnicos para destruir el material de manera controlada, evitando que los dispositivos pudieran ser utilizados contra habitantes de la zona o integrantes de la Fuerza Pública.

El Ejército señaló que las minas antipersonales representan una amenaza para las comunidades, debido a que pueden permanecer activas durante largos periodos y causar afectaciones incluso después de finalizados los enfrentamientos.

Las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento para ubicar y neutralizar elementos utilizados por los grupos armados ilegales.