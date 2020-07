Propiedades de Carlos Caicedo no serán objeto de extinción de dominio

Las 11 propiedades ubicadas en la ciudad de Santa Marta y en el departamento del Atlántico, que aparecen a nombre del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, no serán objeto de extinción de dominio como lo informó en su momento un comunicado de la Fiscalía General de la Nación.

Así lo confirmó la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera en una entrevista que concedió a la periodista Vicky Dávila en su programa ‘Semana Digital’ en la que explicó el proceso está en curso y no ha concluido, razón por la que Caicedo aún no ha sido notificado de esta medida cautelar contra sus bienes inmuebles.

“No se ha declarado la extinción del derecho de dominio. El único facultado para declarar la extinción o no del derecho de dominio es el juez de la república de extinción de dominio, que por jurisdicción corresponda en su momento (…) Esto está en curso y no ha concluido (…) la demanda no se ha presentado, por eso al señor no se le ha notificado y, en su momento, como le digo, podrá ejercer su derecho a la legítima defensa”, dijo Ana Catalina Noguera, directora de Extinción de Dominio.

Como informó Caracol Radio en su momento, el proceso de extinción de dominio se inició porque cuando el hoy Gobernador del Magdalena fue alcalde de Santa Marta, entre 2012 – 2015, y su sucesor, Rafael Alejandro Martínez (alcalde 2016 - 2019), al parecer, suscribieron contratos irregulares para la demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales solo uno fue terminado, y según la Fiscalía representaron una renta ilícita de $ 4.129 millones de pesos.

El órgano fiscal dijo que los bienes que serían afectados con fines de extinción de dominio, son dos predios en Barranquilla, un local comercial en Soledad, Atlántico, dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta.

El gobernador Carlos Caicedo señaló que los bienes, avaluados en más de $766 millones, fueron adquiridos con “fruto de su trabajo y de créditos hipotecarios que han sido cancelados poco a poco por medio de sus ingresos lícitos y ninguno de ellos en el contexto del tiempo de la investigación que se adelanta por la construcción y remodelación de los puestos de salud”.

“En el informe de la misma institución, se observa que los bienes pertenecientes al Gobernador consisten en una casa de interés social, adquirida en 1995 y en donde reside actualmente la madre del señor Gobernador; un apartamento, que incluye un depósito y un garaje, lugar donde reside actualmente el Gobernador y que fue comprado sobre planos en el año 2005; y un lote adquirido en 2013 con la venta de un bien habitable anterior y actualmente hipotecado con el banco BBVA”, señaló un comunicado de la Gobernación del Magdalena.

CENTROS DE SALUD TERMINADOS

Carlos Caicedo dijo en su momento que el comunicado de la Fiscalía violó la presunción de inocencia y el debido proceso, cuando afirmó que los anteriores bienes “habrían sido adquiridos con dinero producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud”.

“No es posible siquiera sostener dicha afirmación, pues es fácilmente verificable en las escrituras de los bienes, que estos fueron adquiridos con probada anterioridad, uno de ellos, incluso, hace 25 años. ¿Cómo se podría utilizar el dinero de unas obras desarrolladas entre 2015 y 2019, para el pago de bienes adquiridos años y décadas atrás? Miente el comunicado ante el país y ante los medios de comunicación, al afirmar de forma irresponsable y sin diligencias mínimas de verificación, que de los cinco centros de salud “solo uno fue terminado”. Basta con ir a la ciudad de Santa Marta a conocer con ojos propios los cuatro centros de salud entregados durante las alcaldías de Carlos Caicedo y Rafael Martínez”, detalló el documento de la Gobernación.

Finalmente, Carlos Caicedo dejó saber que sus bienes no serán ocupados una vez pase la crisis por la pandemia del coronavirus porque será un juez de la República, quien deberá, en el marco del debido proceso y de la legítima defensa del Gobernador del Magdalena y de los demás involucrados, determinar si hay mérito para proceder con el pedido del ente acusador, o si, por el contrario, se confirma la legalidad de los bienes.