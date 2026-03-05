Presidente Gustavo Petro inicia consulta para regular la ‘Línea Negra’ en la Sierra Nevada

Santa Marta

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro lideró en la ciudad de Santa Marta la asamblea interétnica con comunidades indígenas y afrocolombianas de la Sierra Nevada, con el propósito de iniciar la hoja de ruta para la expedición de un nuevo decreto que regule la denominada ‘Línea Negra’.

Tras escuchar a los líderes de estas comunidades, quienes exaltaron la importancia de esta consulta previa incluyente para avanzar en acuerdos interétnicos y construir el nuevo decreto que garantice la protección del territorio, la naturaleza y la cultura, así como su preservación para las futuras generaciones.

Durante el encuentro el presidente declaró oficialmente el inicio del proceso de consulta con las comunidades étnicas de la Sierra Nevada para la construcción del nuevo decreto sobre la ‘Línea Negra’.