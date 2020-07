Taxistas afirman estar viviendo una difícil situación económica

Gremios de taxistas de Manizales señalan que hay discusiones frente al aumento en la circulación de más vehículos de acuerdo con el cambio en el pico y placa donde se incrementa un número parando a seis dígitos, advierten que están viviendo una situación difícil porque no hay pasajeros suficientes para su estabilidad económica y que la medida puede generar menores dividendos.

“Se aumenta el parque automotor en la calle, eso ha sido materia de discusión porque si bien está saliendo gente a la calle y se está reactivando la economía, no quiere decir que para nosotros también sea de esa manera gradual, desde hace días hemos venido trabajando cinco dígitos y el trabajo ha estado sostenido, el sexto dígito yo creo que nos va a quitar un poco de trabajo a los que estamos rodando”. Afirmó Leonardo Vargas Hernández, líder de la Unión de Taxistas de Manizales.

Dice que son conscientes de que hay muchos conductores sin trabajo y que este aumento podría aumentar el número de taxistas, sin embargo, no sería suficiente con el tráfico de personas actualmente.

“Estamos a la espera de lo que va a suceder, sobre todo porque hasta el momento no tenemos cambios en el pico y cédula, va a seguir saliendo la misma gente, y el tema de fin de semana me parece todavía más complicado, estaban saliendo los impares y los pares, pero solo por el tema de los tres puentes festivos, ahorita volvemos a la normalidad de solo la zona rural, esperamos que la alcaldía llegue con otros cambios para este tema y así no afectarnos tan directamente nuestra labor diaria”. Señaló Vargas Hernández.

Señala que los propietarios de taxis que están tratando de mantener a sus conductores, están perdiendo dinero y los conductores no alcanzan a ganar lo suficiente para su manutención diaria por lo que se les hace necesario que el gobierno local apoye a los trabajadores de este sector.

“Muchos conductores que estaban a doble turno, les tocó quedarse en sus casas y también hay muchos conductores mayores de 70 años que para salvaguardar su integridad y cuidarse, también se quedaron sin trabajo, ahora la mayoría de vehículos están trabajando a un solo turno; con el tema del sexto dígito, puede que algunos propietarios traten de implementar el segundo turno, pero es complicado porque en este momento que hemos trabajado 14 días del mes, económicamente no da. Muchos propietarios están haciendo un esfuerzo por sostener los dos conductores, pero la calculadora no miente”. Resaltó.

Piden que haya socialización de las próximas medidas incluyendo delegados del gremio para que se tomen decisiones pensando en sus realidades económicas.

