Balas perdidas dejaron dos heridos durante la celebración de Año Nuevo en Cúcuta

Cúcuta

Dos personas resultaron heridas por balas perdidas en distintos sectores de Cúcuta durante la celebración de fin de año.

En el barrio Comuneros, un adulto mayor fue impactado por un proyectil, mientras que en el barrio San José una mujer también resultó lesionada. Ambos fueron atendidos inicialmente en el Policlínico de Atalaya y posteriormente remitidos a centros asistenciales de mayor nivel, debido a la gravedad de las heridas.

El coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicó que “frente a los dos casos de balas perdidas, desafortunadamente un hombre en la noche y una mujer en la madrugada resultaron heridos en la cabeza. Se encontraban en sus residencias y esto es producto de personas que utilizan armas de fuego para realizar disparos al aire, lo que terminó dejando dos personas lesionadas”.

Las autoridades informaron que adelantan las investigaciones para tratar de identificar a los responsables de estos hechos.

“Estamos revisando las cámaras de seguridad para establecer quiénes son los responsables de estos dos actos y deberán responder por ellos”, agregó Ojeda.

Finalmente, en la madrugada de este primero de enero, José Alejandro Rodríguez Correa fue asesinado en medio de una riña en el barrio Molinos del Norte, en la calle 6 con avenida 4. El agresor huyó del lugar en un taxi y es buscado por las autoridades.