MinDefensa rechaza homicidio a subintendente de Policía: es el primer uniformado asesinado en 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el asesinato al subintendente de la Policía, Jeferson Orlando Fernández Orduz, quien fue víctima de homicidio mientras atendía una riña en la madrugada del 1 de enero en el barrio San José en Villavicencio, Meta.

“Con total firmeza rechazo el vil asesinato de un colombiano que decidió servir siendo policía. Nuestro subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, fue asesinado en Villavicencio mientras cumplía con su deber protegiendo la vida de los ciudadanos”, escribió el ministro en su cuenta de X.

El ministro reveló que el agresor es conocido como alias ‘Polo’. Además, indicó que el hombre fue neutralizado en la reacción policial y registraba antecedentes por hurto agravado y estaría vinculado al expendio de estupefacientes.

Sánchez también afirmó que este lamentable suceso enluta a Colombia y envió un mensaje de solidaridad a su familia. “A la familia de nuestro subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, a sus compañeros y a la Policía, toda nuestra solidaridad y esperamos que encuentren algo de consuelo ante la irreparable ausencia en una patria agradecida”, agregó el ministro.