Primer homicidio del 2026 en Bayunca: sicarios acribillaron a ciudadano venezolano

En el corregimiento de Bayunca, barrio Altos de la Cruz, se presentó el homicidio con arma de fuego de Luis Eduardo Ortega Garrido, de 20 años, natural del estado de Zulia (Venezuela) y ocupación oficios varios, quien falleció en el lugar de los hechos.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba departiendo con varias personas, cuando llegó un sicario en moto, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones.

En medio de la multitud el pistolero abandonó la escena del crimen junto a su cómplice, sin que hasta el momento hay reporte de capturas.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El difunto aparentemente no tenía amenazas.