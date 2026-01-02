A la cárcel pastor religioso que habría abusado de mujeres, en San Andrés: esta es la historia

John Jairo Leguia González, quien se desempeñaba como pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, fue enviado a la cárcel tras, según la Fiscalía, haber abusado sexualmente de cuatro mujeres que asistían a su iglesia.

De acuerdo con el ente acusador, el cual recopiló varias denuncias y obtuvo elementos materiales probatorios, que dan cuenta que el supuesto guía espiritual citaba a feligreses y les proponía realizar supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite.

“En medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas que depositaban su confianza y creían en los consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito. De esta manera, al parecer, sometió a por lo menos cuatro mujeres”, dijo la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés Islas imputó a Leguida González los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de una juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.