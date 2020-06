Por prevención cierran temporalmente dos plazas del mercado en Barranquilla

Desde este lunes y hasta el próximo 13 de julio, la plaza de mercado El Playón, así como la plaza de carnes de Barranquillita en el Centro de la ciudad, permanecerán cerradas por determinación de la secretaría de Salud, luego de una búsqueda de casos de coronavirus.

La disposición se da de manera preventiva, acogiendo una recomendación del Grupo de Vigilancia Epidemiológica que realizó inspección y búsqueda activa de posibles sintomáticos de COVID-19 en las diferentes plazas de mercado de la ciudad.

"Hace una semana por disposición del Alcalde tratamos de cerrar solamente unos cuatro o cinco días, aprovechando el toque de queda para hacer desinfección, pero la indisciplina de la gente no nos permitió hacer eso y cuando Salud Pública entra a tomar las muestras y tamizajes, se dan cuenta que los mercados deben estar cerrados por brotes" explicó Juan Camilo Jaimes, gerente de los Mercados públicos del Distrito.

El funcionario precisó que solamente fueron selladas las plazas mencionadas, pues en Barranquillita, hay otras plazas de mercado que seguirán funcionando atendiendo los protocolos de seguridad, como EPM y la Plaza de Marisco, que atenderán con el 'pico y cédula'.

Mientras tanto, la Plaza de Magola y Miami I, funcionarán bajo domicilio. Pese a que no se han identificado brotes, debido a las actuales restricciones del comercio no esencial, Fedecafé, Miami II y Plaza Ujueta no podrán abrir sus puertas al público, por lo menos hasta el 6 de julio.