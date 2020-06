Contrato de logística se encuentra en la lupa de los veedores en Pereira

Así lo señaló el exconcejal Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, quien dijo que hay más contratos perfilados al ser otorgados a contratistas que aparecen como donantes o empresas que concedieron créditos para campañas políticas; uno de ellos con una compañía dedicada a eventos logísticos por un valor que supera los 50 millones de pesos, con una adición que supera los 300 millones.

"GPS es una empresa de logística que apoyó la campaña de Maya con 40 millones de pesos, a ellos le dan un contrato de 57 millones de pesos para una logística a principio de año, pero en plena pandemia, a través de secretarios, le asignó 390 millones de pesos. Yo tengo documentación de ese contrato. Me parece que el alcalde le debe una explicación a la ciudadanía de Pereira" señaló.

Para el exconcejal, el actuar de los organismos de control se hace indispensable en este momento, pues se tratan de recursos que debían llegar para atender la crisis actual por el COVID-19, pero se estarían direccionando a financiadores de campaña.

"Yo tenía de pronto hasta una buena visión del alcalde como persona, he conversado con él, pero me dejo de una pieza esto y veo que hay personas que no quieren cambiar, que nos creen tontos y que piensan que las normas son para incumplirlas. Aquí realmente no hay ética", puntualizó.

Añadió el exconcejal que estas prácticas han sido advertidas desde hace varios meses, indicando que muchos se hacen desde los institutos descentralizados del municipio.

