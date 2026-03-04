Sale en libertad condicional el general Miguel Maza Márquez

En las últimas horas, el juzgado 16 de ejecución de penas y medidas le concedió el beneficio de libertad condicional al general retirado Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), condenado a 30 años de prisión por el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, cometido en agosto de 1989.

Aunque la decisión fue adoptada por el juzgado el viernes pasado aún no se ha ejecutado. El registro judicial del caso –que ustedes pueden ver a continuación– muestra que ayer en la tarde fue admitida una acción de tutela interpuesta por el general Maza.

Ampliar Cerrar

Lea también: La carta de ‘La Quica’: niega participación en magnicidio de Galán y tragedia del avión de Avianca

La libertad de Maza Márquez

Aparentemente el condenado exdirector del DAS invoca la violación de sus derechos constitucionales para que se cumpla inmediatamente la orden del juez que le concedió la libertad condicional.

La decisión no es una orden de libertad irrestricta sino la concesión de una libertad con varias condiciones:

Maza Márquez estará durante 11 años y un mes (el auto dice 132 meses, 29 días y 13 horas) en probatoria. Esto en la práctica es el resto de su vida, considerando que en diciembre cumplió 88 años.

(el auto dice 132 meses, 29 días y 13 horas) Esto en la práctica es el resto de su vida, considerando que en diciembre cumplió 88 años. Además debe depositar una caución prendaria, una fianza, por cinco salarios mínimos legales vigentes.

Los antecedentes de Maza Márquez

Maza fue quizás el miembro más poderoso de la inteligencia en la historia de Colombia. Ocupó la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad DAS entre 1985 y 1991, durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria.

Finalmente fue este último presidente quien lo removió del cargo y nombró a un civil, el abogado Fernando Brito Ruíz, como director del poderoso organismo de seguridad.

Maza fue condenado por concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas en el caso de Luis Carlos Galán.

También fue mencionado en el caso DMG. Varias interceptaciones hablan de su papel en este asunto.

Una de las más reveladoras registra el diálogo de dos hombres de DMG, el relacionista Daniel Ángel y el segundo al mando de la organización William Suárez, en donde mencionan la participación del general Maza en un plan de lobby, a varios niveles, para influir en decisiones de la Fiscalía General sobre este tema.

Una grabación que hoy recobra enorme actualidad.

Escúchenla, por favor:

William Soto en la actualidad

El abogado William Soto, mencionado en la grabación, por esa misma época fue nombrado director regional de fiscalías en el Quindío durante la administración del fiscal general Mario Iguarán.

Antes de eso, en el año 2003, fue fundador de la firma Lawyers Enterprise Ltda.

Era socio a partes iguales, mitad y mitad, con otro mencionado en la grabación: el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella, con quien conserva cercanía a juzgar por una foto publicada recientemente en su página de Instagram.

Ampliar Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: