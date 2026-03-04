Imputan a cabecillas del Frente 33 de las disidencias por delitos cometidos en el Catatumbo

El reclutamiento forzado por parte de grupos armado al margen de la ley sigue generando temor en las comunidades del Cauca. Crédito: Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La Fiscalía atribuyó a los jefes del GAOR Frente 33 al menos 37 homicidios en persona protegida, 34 hechos de desplazamiento forzado y 31 casos de reclutamiento ilícito de menores.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres de los máximos cabecillas del Frente 33 “ de las disidencias de alias ‘Calarcá’, señalados de graves crímenes cometidos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

La diligencia se realizó el 3 de marzo de 2026 ante el Juzgado Primero Penal Ambulante con Función de Control de Garantías de Cúcuta, luego de que los procesados se presentaron voluntariamente ante las autoridades.

Los imputados son:

Javier Alonso Velosa García , alias “Jhon Mechas”, máximo comandante del Bloque Magdalena Medio

, alias “Jhon Mechas”, máximo comandante del Bloque Magdalena Medio Carlos Eduardo García Téllez , alias “Andrey Avendaño”, máximo comandante del Frente 33

, alias “Andrey Avendaño”, máximo comandante del Frente 33 Farby Edison Parra Parra, alias “Richard”, señalado como comandante financiero de esa estructura armada.

De acuerdo con la Fiscalía, los tres fueron vinculados como autores mediatos dentro de un aparato organizado de poder, por su presunta responsabilidad en varios delitos cometidos en el marco del conflicto armado en la subregión del Catatumbo.

Entre los cargos imputados se encuentra homicidio en persona protegida por 37 hechos ocurridos durante la confrontación armada entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN, enfrentamientos que se intensificaron desde el 16 de enero de 2025 en esta zona del país.

Asimismo, el ente acusador les atribuyó desplazamiento forzado de población civil, por 34 hechos que afectaron a 89 víctimas, así como reclutamiento ilícito de menores de edad, con 31 casos documentados entre 2024 y 2025.

Adicionalmente, fueron imputados por concierto para delinquir agravado, por la presunta conformación, dirección y mando de un grupo armado ilegal, en hechos que, según la investigación, se extenderían desde 2021 hasta la actualidad.

La investigación es adelantada por el Grupo de Tareas Especiales (GTE) Catatumbo de la Fiscalía, con apoyo de la Unidad Especial de Investigación, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y organismos de policía judicial como el CTI, SIJIN, CELIT y DAICO.