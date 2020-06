Comfenalco Cartagena: Bienestar y alivios financieros durante la pandemia

Como parte de su compromiso social Comfenalco Cartagena asumió el desembolso del subsidio al cesante por emergencia económica, social y sanitaria, destinando alrededor de $13 mil millones. En lo que va corrido de la emergencia ha recibido más de 18 mil solicitudes de las cuales 9.042 han sido aprobadas y 3681 liquidadas. Y es que a la fecha, la caja de compensación ha desembolsado $3.301 millones correspondiente a este beneficio que Incluye pagos a salud, pensión y cuota monetaria.

Otro de los compromisos ha sido el apoyo a los equipos médicos que cubren la emergencia sanitaria en las instituciones médicas que atienden urgencias y turnos de 24 horas esta situación, esta iniciativa inició marzo con una campaña para que estos profesionales de la salud pudiesen alojarse en el Hotel Corales de Indias, bridándoles también transporte desde sus lugares de trabajo hacia sus casas o al hotel y viceversa, para esta operación se han invertido hasta hoy cerca de $1´391.260.000.

Alivios Financieros

Entendiendo la situación que viven los usuarios de sus diferentes servicios financieros, Comfenalco Cartagena otorgó alivios crediticios por $1.494 millones a 4846 créditos correspondientes a 260 solicitudes de aplazamiento de cuota solicitados en los dos últimos meses.

Lea también: Surtigas dona 438 millones de pesos a la Casa del Niño en Cartagena

Los alivios se extendieron también a la línea de crédito Mercaexpress, que desde el 24 de abril, cuando fue aprobado un anticipo de hasta 6 meses para el uso de la cuota monetaria, ha beneficiado a 10.754 trabajadores de las categoría A y B con $2.922 millones de pesos; y para la línea Cupocrédito donde se autorizó un aumento del cupo a 1.152 afiliados quienes han hecho uso de $486 millones.

Educación

La Ciudad Escolar Comfenalco desarrolló sus clases con 3.004 estudiantes a través de ayudas virtuales ajustando el calendario académico, según indicaciones del Ministerio de Educación Nacional y los lineamientos de la Secretaría de Educación Distrital.

Para minimizar el impacto social y económico en padres de familia de la Ciudad Escolar Comfenalco, se eliminaron los intereses moratorios a quienes no puedan pagar la pensión de abril y mayo, el valor correspondiente al Precifes para el grado 10 de mismos meses no será recaudado y el servicio de transporte que no será facturado hasta que realmente se cause.

En Cedesarrollo se viene adelantando la formación de forma virtual a través de plataformas de conocimiento que han permitido la continuidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en donde 2193 alumnos de los 15 programas siguen conectados con la formación.

Las capacitaciones para empresas afiliadas, desde el servicio Desarrollo Empresarial, se vienen realizando de forma gratuita desde las plataformas digitales lo que ha permitido una mayor cobertura en tiempo real desde casa. Para dar alivio a las familias con estudiantes en las escuelas deportivas y de artes se suspendió el cobro de la mensualidad a partir del mes de abril, que han representado un ahorro para los participantes de $31 millones a partir del mes de abril a la fecha.