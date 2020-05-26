Recuperan celular hurtado en Avenida El Jardín
La Policía dio con el taxista, recuperó el teléfono, pero el afectado no quiso denunciar.
Bucaramanga
La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que gracias a información de la comunidad se pudo contactar con el taxista implicado en el robo de la Avenida El Jardín.
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Se trata de un joven de 19 años de edad a quien se le halló el teléfono. Sin embargo; no se pudo judicializar, porque el afectado se negó a instaurar la denuncia.
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Las autoridades le hacen el llamado a las personas víctimas de robos para que realicen las denuncias y poder tomar acciones contra las personas que se dedican a estas actividades ilícitas.