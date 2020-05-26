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11 ago 2026 Actualizado 00:06

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JUDICIAL

Recuperan celular hurtado en Avenida El Jardín

La Policía dio con el taxista, recuperó el teléfono, pero el afectado no quiso denunciar.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que gracias a información de la comunidad se pudo contactar con el taxista implicado en el robo de la Avenida El Jardín.

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Se trata de un joven de 19 años de edad a quien se le halló el teléfono. Sin embargo; no se pudo judicializar, porque el afectado se negó a instaurar la denuncia.

VIDEO: Incendio afectó tres locales comerciales

Las autoridades le hacen el llamado a las personas víctimas de robos para que realicen las denuncias y poder tomar acciones contra las personas que se dedican a estas actividades ilícitas. 

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