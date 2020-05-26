Mejora la calidad del aire en dos estaciones

Bucaramanga

El Área Metropolitana de Bucaramanga reportó que una mejoría en la calidad del aire, pero no menciona lo que ha ocurrido con el material particulado.

Las mediciones de calidad del aire durante la cuarentena revelaron que se ha producido una disminución de concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en Bucaramanga y Floridablanca, durante el aislamiento preventivo obligatorio.

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El Área Metropolitana de Bucaramanga explicó que el NO2 es un contaminante criterio evaluado a través de las estaciones de la Ciudadela Real de Minas en Bucaramanga y de Lagos Uno en Floridablanca.

En promedio se evidenció una disminución entre un 50% y 60% para los últimos días de marzo. Luego, en abril y mayo se mantuvo la tendencia en la estación de Lagos 1 del municipio de Floridablanca. Para la estación Ciudadela se evidencia que la disminución está en 40% aproximadamente.

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La mejoría de la calidad del aire en este aspecto ocurre por la salida de circulación de los vehículos particulares y de servicio público indicó Óscar Rojas Figueredo, coordinador del Área Metropolitana de Bucaramanga.