VIDEO: Incendio afectó tres locales comerciales
El hecho ocurrió la noche del lunes festivo en el barrio Café Madrid.
Bucaramanga
Las autoridades están investigando las causas de un voraz incendio que consumió anoche un supermercado en el barrio Café Madrid. La comunidad alertó a Bomberos Bucaramanga de la conflagración en el establecimiento denominado La 42.
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Las llamas se propagaron rápidamente hacia dos establecimientos en los que funciona un Efecty y además un Coopenesa. En el hecho no se presentaron heridos, ya que los locales estaban cerrados al momento de la emergencia.
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Bomberos logró apagar las llamas. Las pérdidas se calculan superan los $20 millones de pesos.