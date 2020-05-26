VIDEO: Incendio afectó tres locales comerciales

Bucaramanga

Las autoridades están investigando las causas de un voraz incendio que consumió anoche un supermercado en el barrio Café Madrid. La comunidad alertó a Bomberos Bucaramanga de la conflagración en el establecimiento denominado La 42.

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Las llamas se propagaron rápidamente hacia dos establecimientos en los que funciona un Efecty y además un Coopenesa. En el hecho no se presentaron heridos, ya que los locales estaban cerrados al momento de la emergencia.

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Bomberos logró apagar las llamas. Las pérdidas se calculan superan los $20 millones de pesos.