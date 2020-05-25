Bucaramanga

Esta modalidad de préstamo de celulares se ve en los estratos uno y dos de Bucaramanga, en el que los padres de familia ante la necesidad de estudio de sus hijos, ven la urgencia de alquilar celulares a los vecinos para que los menores puedan estudiar, hacer tareas o asistir a clases virtuales.

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Emilse García, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, del barrio Betania en el Norte de la ciudad, explicó que por cada celular estudian de 3 a 4 infantes.

"Hay como 30 familias, muchos niños, hay una familia que tiene 5 niños, todos estudian, no tienen computador, no tienen celular de alta gama, entonces, aprovechan que adolescentes les dan la oportunidad y alquilan".

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La Secretaría de educación de Bucaramanga entregó más de 2 mil portátiles en instituciones públicas para que menores puedan estudiar en modalidad virtual, sin embargo, a esta zona del norte de la ciudad no ha llegado este beneficio, según la junta de acción comunal.