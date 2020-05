“No me atrevería a juzgar que se está haciendo en otras ciudades”

El alcalde de Medellín, Daniel, en las últimas horas crítico la forma como Bogotá está haciendo las pruebas para detectar el COVID-19, dando a entender que en la capital podría haber un subregistro, muchos más contagiados, si se tiene en cuenta la cifra de fallecidos a la fecha.

"En esto estamos todos aprendiendo, en Bogotá estamos haciendo un trabajo juicioso, somos conscientes de que no todo el mundo está diagnosticado por eso estamos haciendo miles de pruebas, en todas partes del mundo hay muchos pacientes asintomáticos", manifestó el secretario de salud, Alejandro Gomez.

" Yo no me atrevería a hablar de subregistros y tampoco me atrevería a juzgar que se está haciendo en las otras ciudades", agregó.