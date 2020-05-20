Bucaramanga

Con el fin de que los estudiantes que no posean equipo de cómputo ni conectividad a internet puedan iniciar sus clases correspondientes al primer semestre de 2020, la Universidad Industrial de Santander confirmó la entrega en calidad de préstamo de 1.419 computadores portátiles, 455 tabletas y 1.212 planes de datos móviles de 22 GB de navegación mensual y minutos ilimitados durante 4 meses.

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Esta iniciativa que beneficiará a estudiantes de pregrado, tanto del campus principal de Bucaramanga como las sedes regionales, educación a distancia a través del IPRED y algunos de posgrado, se desarrolla a través de la Resolución de rectoría N° 528 de mayo 12 del presente año.

“Había un cálculo inicial de otorgar 1.000 planes de datos móviles, pero llegaron 1.212 requerimientos de estudiantes que necesitan el servicio de conectividad. Ante el gran número de solicitudes hechas, la alta dirección de la universidad, en cabeza del rector, Hernán Porras Díaz decidió apoyar la educación y otorgar equipos y planes móviles a todos los estudiantes inscritos”, dijo Gerardo Latorre Bayona, vicerrector Administrativo UIS.

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Asimismo, Telefónica Movistar será la empresa encargada de brindar sus servicios de conectividad a la comunidad educativa de la UIS para garantizar la continuidad del semestre académico desde casa, gracias a una alianza estratégica suscrita con la Universidad. El objetivo es mitigar la deserción escolar por la emergencia sanitaria que se vive actualmente en el país a causa del COVID-19.

Para todos los efectos, el préstamo de los equipos de cómputo o tabletas se asimilará al préstamo de material bibliográfico, con la excepción del término del préstamo, que en el presente caso corresponde a la fecha de finalización de actividades evaluativas del primer periodo académico de 2020.

La vicerrectoría administrativa enviará un correo electrónico precisando el beneficio otorgado, las condiciones de uso y la fecha posible de entrega. La entrega se realizará en la dirección registrada por el estudiante al inscribirse para aspirar al beneficio.