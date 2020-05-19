VIDEO: Sancionan personas que hicieron fiesta en la calle en Floridablanca

Bucaramanga

Se registró en videos una fiesta en la calle en el sector La Judía en Floridablanca en pleno confinamiento , las personas que bailaban y ponían música a todo volumen al frente de sus casas fueron sancionadas.

Según Jaime Ordoñez, secretario del interior del municipio, durante estos dos meses por violación a la norma se han impuesto cuatro mil comparendos.

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"Desafortunadamente algunas personas se están yendo a las veredas de Floridablanca a hacer deporte, en las quebradas, se armó una fiesta, fue la Policia, los sancionamos, así vamos a estar, porque nuestra prioridad es que solo salga la gente que puede y los demás se queden en cada".

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Por infringir esta norma nacional, cuatro personas tendrán detención en estaciones de Policía de Floridablanca.