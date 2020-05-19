VIDEO: Sancionan personas que hicieron fiesta en la calle en Floridablanca
Màs de cuatro mil personas han sido sancionadas por violar el confinamiento nacional.
Bucaramanga
Se registró en videos una fiesta en la calle en el sector La Judía en Floridablanca en pleno confinamiento , las personas que bailaban y ponían música a todo volumen al frente de sus casas fueron sancionadas.
Según Jaime Ordoñez, secretario del interior del municipio, durante estos dos meses por violación a la norma se han impuesto cuatro mil comparendos.
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"Desafortunadamente algunas personas se están yendo a las veredas de Floridablanca a hacer deporte, en las quebradas, se armó una fiesta, fue la Policia, los sancionamos, así vamos a estar, porque nuestra prioridad es que solo salga la gente que puede y los demás se queden en cada".
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Por infringir esta norma nacional, cuatro personas tendrán detención en estaciones de Policía de Floridablanca.