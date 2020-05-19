Tres homicidios se cometieron en las últimas horas en Bucaramanga
Dos casos estarían relacionados con pugnas entre bandas al servicio del microtráfico y uno por evitar se atracado.
Tres homicidios se cometieron en las últimas horas en Bucaramanga
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Bucaramanga
Son tres hombres los que fueron asesinados en hechos aislados en Bucaramanga, dos en la zona norte y uno al sur de esta capital, quien al evitar ser atracado murió, al recibir 12 heridas con arma blanca.
Todo parece indicar que los dos primeros hechos se debe a enfrentamientos entre grupos al servicio del microtráfico, pero en una rápida reacción de la policía capturó a ocho personas, según reportó el comandante de la policía metropolitana, general Luis García.
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Señalo el oficial, que en este operativo se logró la incautación de cinco armas de fuego y la captura de seis personas en el los sectores de Campo Madrid y Bavaria,al norte de Bucaramanga, donde asesinaron a un hombre.
Una de las personas capturadas tiene antecedentes por el delito de homicidio.
La tercera persona fue asesinada en el barrio Brisas de Provenza en Bucaramanga. Dos sujetos intentaron asaltar a Benjamín Díaz Morales, quien estaba acompañado por su esposa e hija de 9 meses. La victima opuso resistencia y generó una pelea en la que los asaltantes le propinaron 12 lesiones con arma blanca.
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Los dos delincuentes en esta pelea también resultaron heridos y se encuentran en un centro asistencial bajo vigilancia policial.
A estos delincuentes un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los hermanos Saúl y Teodoro Mejía Quintero, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y tentativa de hurto calificado y agravado.
Los Mejía Quintero se encuentran en un centro hospitalario de la capital santandereana, mientras son dados de alta para su traslado a centro carcelario.