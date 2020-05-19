Santander llegó a 50 casos de coronavirus

Bucaramanga

Se trata de un hombre de 66 años, quien residen en el municipio de El Socorro y se encuentra en aislamiento en casa. En cuanto al origen del contagio, está por establecerse.

Del total de ciudadanos afectados por el virus, 36 se han recuperado de la enfermedad, tres personas perdieron la vida y 11 están activos.

Lea:Concejal y jefe protocolo de Mogotes se salvaron de morir

A la fecha, el departamento tiene 78 municipios libre de COVID-19, cuatro recuperados y cinco en donde el virus está activo.

El Socorro, Santander, es uno de los 90 municipios de Colombia, avalados por el ministerio del Interior para levantar el aislamiento por que no tenia casos de personas positivas con coronavirus, pero ahora con esta persona contagiada no se sabe si el gobierno autorice la apertura de actividades comerciales.

Por lo tanto, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado le recuerda a los santandereanos que el Gobierno Nacional decidió extender hasta el 25 de mayo, durante este periodo extendido, bajo estrictos protocolos, se han venido reactivando algunos sectores económicos, como la construcción y la manufactura.

Le puede interesar:Vanti reinicia proceso de lecturas de consumo de gas domiciliario

Frente a lo anterior, el mandatario seccional advierte que la apertura de estos renglones de la economía es una medida necesaria para evitar que el COVID-19 incremente la pobreza en el país, pero no significa que Colombia le haya ganado la batalla al virus.

Con disciplina, Santander podrá ganarle la batalla al COVID-19. Por ello, el Gobernador de Santander pide a los ciudadanos no bajar la guardia ante el coronavirus y seguir acatando las medidas necesarias para protegerse de un posible contagio.

Es fundamental acatar el aislamiento social; evitar salir de la vivienda y hacerlo solo para satisfacer necesidades básicas; realizar los protocolos necesarios para entrar y salir de casa.