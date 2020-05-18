Concejal y jefe protocolo de Mogotes se salvaron de morir
El carro en el que viajaban se salió de la carretera bajando Pescadero y se volteó.
Bucaramanga
Tres personas que viajaban en un automóvil se salvaron de morir al salirse de la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, el automotor.
En el vehículo se encontraban el concejal de Mogotes, Gerardo Sierra y el jefe de protocolo de la alcaldía, Jeison Pinto, al igual que el conductor del automóvil.
El accidente ocurrió 500 metros antes del puente de Pescadero y los ocupantes sólo recibieron heridas que no son de gravedad.
Estas personas venían a una cita médica a Bucaramanga y al parecer el carro se accidentó al quedarse sin frenos.
Jeison Pinto, dijo: “Nos salvó Dios y la virgen Santísima, ya que el carro cuando bajaba Pescadero se salió de la vía y luego de recorrer varios metros el automotor quedó con las llantas hacia arriba”.
Agregó que solo recibió laceraciones y golpes en su cuerpo.