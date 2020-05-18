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11 ago 2026 Actualizado 00:09

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ACCIDENTE

Concejal y jefe protocolo de Mogotes se salvaron de morir

El carro en el que viajaban se salió de la carretera bajando Pescadero y se volteó.

(Caracol Radio)

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Tres personas que viajaban en un automóvil se salvaron de morir al salirse de la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, el automotor.

En el vehículo se encontraban el concejal de Mogotes, Gerardo Sierra y el jefe de protocolo de la alcaldía, Jeison Pinto, al igual que el conductor del automóvil.

El accidente ocurrió 500 metros antes del puente de Pescadero y los ocupantes sólo recibieron heridas que no son de gravedad.

Estas personas venían a una cita médica a Bucaramanga y al parecer el carro se accidentó al quedarse sin frenos.

Jeison Pinto, dijo: “Nos salvó Dios y la virgen Santísima, ya que el carro cuando bajaba Pescadero se salió de la vía y luego de recorrer varios metros el automotor quedó con las llantas hacia arriba”.

Agregó que solo recibió laceraciones y golpes en su cuerpo.

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