Concejal y jefe protocolo de Mogotes se salvaron de morir

Bucaramanga

Tres personas que viajaban en un automóvil se salvaron de morir al salirse de la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, el automotor.

En el vehículo se encontraban el concejal de Mogotes, Gerardo Sierra y el jefe de protocolo de la alcaldía, Jeison Pinto, al igual que el conductor del automóvil.

El accidente ocurrió 500 metros antes del puente de Pescadero y los ocupantes sólo recibieron heridas que no son de gravedad.

Estas personas venían a una cita médica a Bucaramanga y al parecer el carro se accidentó al quedarse sin frenos.

Jeison Pinto, dijo: “Nos salvó Dios y la virgen Santísima, ya que el carro cuando bajaba Pescadero se salió de la vía y luego de recorrer varios metros el automotor quedó con las llantas hacia arriba”.

Agregó que solo recibió laceraciones y golpes en su cuerpo.