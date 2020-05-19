Bucaramanga

Como un hecho histórico, este 19 de mayo, más de 15 mil estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), matriculados para el primer semestre académico de 2020, inician sus clases a través de la modalidad de presencialidad remota, un nuevo reto que implica la situación de emergencia sanitaria por COVID-19.

Orlando Pardo Martínez, vicerrector Académico UIS, informó que “es importante aclarar que nuestra modalidad normal de enseñanza, desde luego, es la presencial y ante la emergencia pasamos a la denominada presencial remota, la cual es diferente a la virtual, pues los encuentros son directos, con interacción alumno - profesor en tiempo real, donde cada clase funcionará con el acervo de herramientas tecnológicas de información y comunicación”.

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Al respecto, Daniel Sierra Bueno, director de Planeación UIS, expresó que “es un semestre atípico con todos los retos que implica esta situación de emergencia, pero con toda la decisión y el compromiso institucional por desarrollar los procesos con la mejor calidad académica y por mantener estándares de excelencia”.

Serán 17 semanas de clases que van desde el 19 de mayo, hasta el 18 de septiembre, informó la secretaria General UIS, Sofía Pinzón Durán, tras aprobarse el Calendario Académico 2020-1, a través del Acuerdo 104 del 12 de abril de 2020, excepto los programas de Medicina a partir del VII nivel, Fisioterapia el X nivel y Microbiología a partir del IX nivel, en la sede Bucaramanga, que avanzarán de acuerdo a otros calendarios.

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“Los invito a asumir las indicaciones, instructivos y procedimientos que la Universidad provee para esta modalidad y, desde luego, tomar conciencia que debemos estar preparados para afrontar siempre nuevos retos, lo cual es connatural a la profesión que elegimos y parte del ser sapiens”, agregó el vicerrector Académico.

Las plataformas autorizadas por la UIS para la puesta en marcha de la estrategia son Zoom, Microsoft Teams y Moodle, las cuales son versátiles, confiables y de conocimiento de los profesores. Todas con las licencias adquiridas por la Universidad para garantizar que esta modalidad de enseñanza se realice bajo estándares de calidad, confianza y excelencia.

“Mi recomendación a los estudiantes es a aprovechar los espacios de acuerdo que se realizarán con los profesores en el transcurso de esta semana, para analizar con ellos los aspectos especiales que puedan representar una dificultad y lograr el cumplimiento de las metas académicas del semestre. Importante decir que la calidad no se disminuye, la calidad se mantiene, así como se debe mantener el rigor, estudiando fuerte y de una manera comprometida”, agregó Sierra Bueno.

Precisó que las clases de laboratorios y las actividades que impliquen presencialidad en el campus, deberán ser coordinadas durante momentos presenciales que se puedan dar, dependiendo de la evolución de la emergencia sanitaria. “En la medida en que se autoricen, se informará a los estudiantes sobre los mecanismos para proceder”.

Finalmente, el director de Planeación, instó a los estudiantes a “asumir los retos con la seriedad del caso, saber que si estamos en la UIS no estamos para cosas pequeñas, estamos comprometidos con el desarrollo. Los canales de apoyo como el Sistema de Excelencia Académica (SEA) se mantienen durante la presencialidad remota y la idea es dar soporte para que se puedan cumplir los desarrollos de competencias. Que la situación no nos detenga, estamos aquí para continuar”.