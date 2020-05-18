Peluquerías y salones de belleza solicitan que los dejen trabajar

Bucaramanga

Propietarios de algunos centros de estética, salones de belleza, peluquerías en Bucaramanga argumentaron que apoyan la decisión de abrir gradualmente sus locales comerciales, para atender de manera presencial a sus clientes siempre y cuando se manejen con todos los protocolos de seguridad y por medio de citas previas.

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Carmen Sofìa Prada, gerente del centro de estética Prestigio, argumentó que es riesgoso lo que están haciendo algunas empresas y trabajadores de algunas peluquerías y centros de belleza de atender a domicilio y sin tener en cuenta las medidas de protocolo por pandemia de la COVID – 19.

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Según el estimado en el país estos negocios generan más de 20 mil empleos en el sector de la belleza y lo que ha dicho por parte de la administración de Bucaramanga, es que se preparan todos los protocolos y estrategias de bioseguridad para que en los próximos días sea presentada al gobierno nacional una iniciativa que permita abrir este sector de la economía.