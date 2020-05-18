Peluquerías y salones de belleza solicitan que los dejen trabajar
Aseguran los propietarios de estos negocios que necesitan trabajar para poder sostener a sus familias.
Peluquerías y salones de belleza solicitan que los dejen trabajar
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga
Propietarios de algunos centros de estética, salones de belleza, peluquerías en Bucaramanga argumentaron que apoyan la decisión de abrir gradualmente sus locales comerciales, para atender de manera presencial a sus clientes siempre y cuando se manejen con todos los protocolos de seguridad y por medio de citas previas.
Le puede interesar:Realizan primer trasplante de corazón durante la pandemia
Carmen Sofìa Prada, gerente del centro de estética Prestigio, argumentó que es riesgoso lo que están haciendo algunas empresas y trabajadores de algunas peluquerías y centros de belleza de atender a domicilio y sin tener en cuenta las medidas de protocolo por pandemia de la COVID – 19.
Lea: Exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso tiene coronavirus
Según el estimado en el país estos negocios generan más de 20 mil empleos en el sector de la belleza y lo que ha dicho por parte de la administración de Bucaramanga, es que se preparan todos los protocolos y estrategias de bioseguridad para que en los próximos días sea presentada al gobierno nacional una iniciativa que permita abrir este sector de la economía.