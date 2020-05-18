Exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso tiene coronavirus

Bucaramanga

Jaime Paeres, abogado del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se enteró desde hace un par de semanas que su cliente tenía COVID-19, luego de que lo llamara y le contara que las pruebas realizadas dentro del centro penitenciario en Irwin, Atlanta dieron positivas.

Le puede interesar: Realizan primer trasplante de corazón durante la pandemia

La defensa señaló que debido a su estado de salud hoy el Tribunal Superior de Bucaramanga aplazó la audiencia de imputación de cargos por hechos relacionados con el paramilitarismo que estaba programada para el 18 y 21 de mayo

Salvatore Mancuso, actualmente permanece aislado y por eso no puede asistir a video conferencias mientras se recupera.

Por ahora, no se tiene conocimiento de cómo pudo haberse contagiado y permanecerá allí toda vez que las cárceles en Estados Unidos están cerradas por prevención a más contagios de coronavirus.

Lea también: Transportadores piden atacar a la piratería que los tiene en la quiebra

Por la audiencia aplazada en el que iban a participar 86 exjefes paramilitares, Mancuso debía responder por el conflicto y violencia contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes que asesinaron paramilitares.