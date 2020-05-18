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11 ago 2026 Actualizado 00:09

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JUDICIAL

Exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso tiene coronavirus

La audiencia programada para hoy tuvo que ser cancelada por el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Foto: Cortesía para Caracol Radio

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Jaime Paeres, abogado del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se enteró desde hace un par de semanas que su cliente tenía COVID-19, luego de que lo llamara y le contara que las pruebas realizadas dentro del centro penitenciario en Irwin, Atlanta dieron positivas.

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La defensa señaló que debido a su estado de salud hoy el Tribunal Superior de Bucaramanga aplazó la audiencia de imputación de cargos por hechos relacionados con el paramilitarismo que estaba programada para el 18 y 21 de mayo

Salvatore Mancuso, actualmente permanece aislado y por eso no puede asistir a video conferencias mientras se recupera.

Por ahora, no se tiene conocimiento de cómo pudo haberse contagiado y permanecerá allí toda vez que las cárceles en Estados Unidos están cerradas por prevención a más contagios de coronavirus.

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Por la audiencia aplazada en el que iban a participar 86 exjefes paramilitares, Mancuso debía responder por el conflicto y violencia contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes que asesinaron paramilitares.

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