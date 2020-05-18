Exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso tiene coronavirus
La audiencia programada para hoy tuvo que ser cancelada por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
Bucaramanga
Jaime Paeres, abogado del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se enteró desde hace un par de semanas que su cliente tenía COVID-19, luego de que lo llamara y le contara que las pruebas realizadas dentro del centro penitenciario en Irwin, Atlanta dieron positivas.
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La defensa señaló que debido a su estado de salud hoy el Tribunal Superior de Bucaramanga aplazó la audiencia de imputación de cargos por hechos relacionados con el paramilitarismo que estaba programada para el 18 y 21 de mayo
Salvatore Mancuso, actualmente permanece aislado y por eso no puede asistir a video conferencias mientras se recupera.
Por ahora, no se tiene conocimiento de cómo pudo haberse contagiado y permanecerá allí toda vez que las cárceles en Estados Unidos están cerradas por prevención a más contagios de coronavirus.
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Por la audiencia aplazada en el que iban a participar 86 exjefes paramilitares, Mancuso debía responder por el conflicto y violencia contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes que asesinaron paramilitares.