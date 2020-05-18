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11 ago 2026 Actualizado 00:08

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Salud y bienestar
SALUD

Realizan primer trasplante de corazón durante la pandemia

El beneficiado fue un niño de 10 años de edad proveniente de Barranquilla.

FCV

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Un grupo de médicos de la Fundación Cardiovascular logró realizar, en las últimas horas, el primer trasplante pediátrico de corazón en el país, en medio de la pandemia.

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El beneficiado fue Thomás, un menor de 10 años de edad, proveniente de Barranquilla, quien desde el año pasado empezó a presentar problemas de salud.

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Tras varios exámenes y ser diagnosticado con cardiopatía dilatada, enfermedad que hace que el corazón se agrande, fue intervenido en Santander.

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"Equipo médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, paciente y familiares se sobrepusieron a los retos que implica desarrollar un procedimiento de este tipo en medio de la pandemia: escasez de donantes y reforzamiento de los protocolos", comunicó la FCV.

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