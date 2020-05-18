Realizan primer trasplante de corazón durante la pandemia

Bucaramanga

Un grupo de médicos de la Fundación Cardiovascular logró realizar, en las últimas horas, el primer trasplante pediátrico de corazón en el país, en medio de la pandemia.

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El beneficiado fue Thomás, un menor de 10 años de edad, proveniente de Barranquilla, quien desde el año pasado empezó a presentar problemas de salud.

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Tras varios exámenes y ser diagnosticado con cardiopatía dilatada, enfermedad que hace que el corazón se agrande, fue intervenido en Santander.

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"Equipo médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, paciente y familiares se sobrepusieron a los retos que implica desarrollar un procedimiento de este tipo en medio de la pandemia: escasez de donantes y reforzamiento de los protocolos", comunicó la FCV.