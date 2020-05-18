25 internos cobijados por decreto de excarcelación

Bucaramanga

Para expertos en temas penales como Hernando Mantilla que en lo que va del decreto de excarcelación que se le haya otorgado el beneficio de prisión domiciliaria transitoria a solo 25 internos de las más de 7 cárceles que tiene Santander esta cifra no es suficiente para afrontar el tema de hacinamiento que se vive y contrarrestar el tema del contagio de COVID-19.

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Dijo estar de acuerdo con lo afirmado por el procurador Fernando carrillo de que esta medida ha sido insuficiente para evitar la propagación de la pandemia en los centros penitenciarios de Colombia.

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Si bien en Santander aún no se presentan internos ni personal de las cárceles contagiados, la Gobernación indicó que ya comenzó a suministrar elementos de bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial y se está buscando comenzar a practicar pruebas rápidas a los internos.