Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
CÁRCELES

25 internos cobijados por decreto de excarcelación

Para expertos penales esta cifra es insuficiente para reducir el hacinamiento y evitar el contagio de COVID-19.

CÁRCELES

CÁRCELES

00:00:0000:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Para expertos en temas penales como Hernando Mantilla que en lo que va del decreto de excarcelación que se le haya otorgado el beneficio de prisión domiciliaria transitoria a solo 25 internos de las más de 7 cárceles que tiene Santander esta cifra no es suficiente para afrontar el tema de hacinamiento que se vive y contrarrestar el tema del contagio de COVID-19.

Le puede interesar: Alcalde se reunió con voceros de asilos de Bucaramanga

Dijo estar de acuerdo con lo afirmado por el procurador Fernando carrillo de que esta medida ha sido insuficiente para evitar la propagación de la pandemia en los centros penitenciarios de Colombia.

Lea también: Usan carros "piratas" del sector salud para violar cuarentena

Si bien en Santander aún no se presentan internos ni personal de las cárceles contagiados, la Gobernación indicó que ya comenzó a suministrar elementos de bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial y se está buscando comenzar a practicar pruebas rápidas a los internos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir