Cartera de clínicas y hospitales de Santander llegó a $1.1 billones

Bucaramanga

Los gerentes de los 4 complejos médicos más grandes de Santander firmaron una carta dirigida al presidente Iván Duque en la cual lanzan un S.O.S. Solicitan tres puntos específicos que son además respaldados por las autoridades regionales y los gremios económicos.

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El primer punto está relacionado con el anuncio de disponer de $450 mil millones para otorgar un beneficio económico a los profesionales de la salud de la primera línea. “Necesitamos conocer el lineamiento por parte del gobierno nacional para acceder al incentivo adicional económico. Por lo anterior se debe definir el monto específico por incentivo de acuerdo con su profesión y el día exacto en el que se puede acceder al recurso propuesto".



Otro de los puntos que se exponen es el de la seguridad del talento humano y el incumplimiento de algunas ARL de dos decretos frente a la dotación de los kits de elementos de protección personal.

“Estas administradoras de riesgo laboral han cumplido en un bajo porcentaje con el suministro de los insumos".

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El tercero de los hechos que se exponen a la presidencia es el flujo de requerido por clínicas y hospitales que liberaron el 50% de la capacidad para la emergencia.

“Se hace importante asegurar los pagos oportunos de dos compensaciones a los aseguradores y así mismo, los giros directos a las IPS para la atención de la emergencia por COVID-19”.

En la carta se informa que las carteras de salud de la Foscal-Fosunab; la FCV-HIC, el Hospital Universitario de Salud y el Isabu llega a $1.1 billones.