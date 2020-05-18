VIDEO: Centros comerciales operan con menos del 50% de los locales

Bucaramanga

Desde hoy empezaron a reactivarse más sectores económicos en Bucaramanga, dentro de los centros comerciales. Están permitidos para atender al público los establecimientos que se dediquen a la venta de colchones, somieres y vehículos.

Por su parte, las tiendas de calzado y ropa podrán realizar las ventas a través de domicilios o de manera virtual.

Ampliar Cerrar

25 internos cobijados por decreto de excarcelación

En el caso del Centro Comercial Megamall de las 157 tiendas, solo el 30% tendrá actividad comercial.

Sergio Pérez, director operativo indicó que crearon un protocolo de seguridad, "al ingreso las personas deben tomarse la temperatura, pasar por tapetes y usar gel anti bacterial. Solo se permite el ingreso a quienes tengan pico y cédula".

Lea también:Taxistas en alerta por reactivación de Uber

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, supervisó esta apertura desde el Centro Comercial Megamall, "estas tiendas tendrán horarios, podrán laborar de 2:00 a 8:00 de la noche".

Le puede interesar: Cartera de clínicas y hospitales de Santander llegó a $1.1 billones.

El mandatario explicó que se está estudiando también la apertura de las peluquerías, "estamos trabajando para tener listo el protocolo; sin embargo, aún no se puede autorizar hasta que el Gobierno Nacional autorice".