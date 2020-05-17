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11 ago 2026 Actualizado 00:08

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Ciencia y medio ambiente
Coronavirus Covid-19

USO pide aplicar pruebas de COVID-19 a trabajadores de Ecopetrol

La petición es tanto para trabajadores vinculados directamente con la empresa, como también a los tercerizados.

USO pide aplicar pruebas de COVID-19 a trabajadores de Ecopetrol

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Tras los nuevos casos de COVID-19 en Barrancabermeja que han involucrado a trabajadores de empresas contratistas de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera, USO, pidió a las directivas de la estatal petrolera que se apliquen pruebas masivas.

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Edwin Palma, presidente nacional de la USO, indicó que los tamizajes se deben realizar a las personas que estén laborando, a sus familiares, pero además a su circulo social, "si tenemos un laboratorio en la ciudad entonces se debe aprovechar, no es tiempo de ahorrar esfuerzos, creemos que toda solución a un problema empieza por un diagnóstico correcto".

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Precisamente la secretaría de salud de Barrancabermeja informó que en las últimas dos semanas se han realizado 800 pruebas en barrios de la ciudad, con el fin de realizar una búsqueda activa del virus en personas asintomáticas.

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