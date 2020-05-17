Dilan, el niño milagro, cumplió un año

Bucaramanga

Tres meses después de sufrir uno de los peores impases de su vida, el pequeño Dilan, quien se convirtió en un símbolo de esperanza, celebró su primer añito

En el municipio de Lebrija junto a su padre y su familia más cercana fue agasajado.

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El menor es considerado un milagro, ya que tras ser arrastrado varios metros por una avalancha en Piedecuesta, el pasado mes de febrero, logró ser recuperado horas después de entre el lodo.

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Esa misma avalancha arrasó con parte de su familia, su mamá y dos hermanos, quienes no contaron con la misma suerte. Hace días las autoridades encontraron el cuerpo de uno de los pequeños; sin embargo, y tras varios días de búsqueda, aún no aparece el cadáver de la progenitora ni del otro pequeño.