Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
OPERATIVOS

No descartan hallar más cabecillas del ELN tras bombardeo en Montecristo

Inteligencia militar ha concluido que el bombardeo se dio en plena reunión de cabecillas.

No descartan hallar más cabecillas del ELN tras bombardeo en Montecristo

No descartan hallar más cabecillas del ELN tras bombardeo en Montecristo

00:00:0000:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Cuatro días después del bombardeo realizado en el municipio de Montecristo, Sur de Bolívar, las autoridades avanzan en la identificación de seis cuerpos que han sido encontrados hasta el momento.

Dilan, el niño milagro, cumplió un año

El general Marcos Pinto Lizarazo, comandante de la segunda división del Ejército señaló que inteligencia militar concluyó que el día del bombardeo estaban reunidos varios cabecillas del ELN, por lo que no se descarta que los otros muertos sean líderes de la organización.

Desde esta semana se reactivan ventas en almacenes de ropa y calzado

"Este es el tercer golpe que se le da al ELN, estamos esperando que Medicina Legal avance en el trabajo de identificación y es posible que se encuentren más cabecillas. En el lugar además pudimos incautar cinco pistolas, cuatro fusiles y abundante material de guerra", dijo el general.

También el Ejército tiene en su poder documentos y computadores que están en cadena de custodia.

Ya son 10 los moteles sellados por incumplir cuarentena

En este mismo operativo cayeron alias 'Mocho Tierra' y el 'Gallero', quienes, según las autoridades, estaban controlando la extorsión y minería ilegal en el Sur de Bolívar, lo que les dejaba de ganancia $4 mil millones de pesos al mes.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir