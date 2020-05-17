No descartan hallar más cabecillas del ELN tras bombardeo en Montecristo

Bucaramanga

Cuatro días después del bombardeo realizado en el municipio de Montecristo, Sur de Bolívar, las autoridades avanzan en la identificación de seis cuerpos que han sido encontrados hasta el momento.

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El general Marcos Pinto Lizarazo, comandante de la segunda división del Ejército señaló que inteligencia militar concluyó que el día del bombardeo estaban reunidos varios cabecillas del ELN, por lo que no se descarta que los otros muertos sean líderes de la organización.

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"Este es el tercer golpe que se le da al ELN, estamos esperando que Medicina Legal avance en el trabajo de identificación y es posible que se encuentren más cabecillas. En el lugar además pudimos incautar cinco pistolas, cuatro fusiles y abundante material de guerra", dijo el general.

También el Ejército tiene en su poder documentos y computadores que están en cadena de custodia.

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En este mismo operativo cayeron alias 'Mocho Tierra' y el 'Gallero', quienes, según las autoridades, estaban controlando la extorsión y minería ilegal en el Sur de Bolívar, lo que les dejaba de ganancia $4 mil millones de pesos al mes.