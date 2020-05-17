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Desde esta semana se reactivan ventas en almacenes de ropa y calzado

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que desde esta semana se activan dos nuevos sectores de la economía. Se trata de las ventas de calzado y ropa en centros comerciales tanto de grandes como de pequeñas superficies.

Estos establecimientos solo podrán operar de 2:00 a 8:00 de la noche y las ventas se deben realizar por domicilios.

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"Se permite la apertura de estos establecimientos en centros comerciales para que puedan despachar pedidos y además vender por internet. No podrán realizan ventas al público", dijo Ángel Vargas, asesor de la Alcaldía.

También dentro de los centros comerciales se permitirá la apertura de restaurantes, pero también deberán hacerlo por medios virtuales o telefónicos. En cuanto a los que se dedican a la venta de colchones, somieres, vehículos, tendrán atención al público, pero aplicando un estricto protocolo.

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Galvis señaló que esta apertura gradual se dará tanto en establecimientos pequeños como La Isla y Fegali, así como en lugares grandes, por ejemplo Acrópolis y Cacique Centro Comercial.

"Los centros comerciales deben tener un ingreso muy riguroso, aplicando protocolos de bioseguridad. Ya algunos se han registrado en la página, pero este registro debe ser tanto del centro comercial con sus empleados, como de cada local", señaló el asesor.

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Tecnología

En cuanto a sectores como Bucacentro que prestan servicios de tecnología aún no tienen autorizado abrir sus puertas, pero pueden realizar la atención vía a domicilio.

La Alcaldía prepara un nuevo decreto para activar el alquiler de vehículos y ampliar el horario para la venta de libros y papelerías que están solicitando abrir durante todo el día, y que el servicio sea de manera presencial.