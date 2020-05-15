VIDEO: En Bucaramanga opera el cartel de las cédulas

Bucaramanga

El cartel de las cédulas, un mecanismo para que personas muertas sean incluidas en los servicios del estado y que de esta manera la plata se canalice hacia grupos organizados de la delincuencia, hace presencia en Bucaramanga.

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El concejal del partido Verde, Carlos Parra enlazó este hecho con la denuncia de la alcaldía sobre el cobro irregular de la plata de la estampilla pro-anciano por parte del asilo San Rafael que gestionaba el pago de los recursos con papeles de adultos mayores que murieron el año pasado.

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Parra aseveró que no importa si la cuantía de los recursos es de poca monta. También criticó a los representantes de los asilos de la ciudad que han salido a amenazar con entregar a los “ancianos” a la alcaldía de Bucaramanga. “Es un chantaje”, aseguró el concejal.