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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Justicia
DENUNCIAS

VIDEO: En Bucaramanga opera el cartel de las cédulas

El concejal Carlos Parra respalda la denuncia de la Alcaldía contra el asilo San Rafael.

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El cartel de las cédulas, un mecanismo para que personas muertas sean incluidas en los servicios del estado y que de esta manera la plata se canalice hacia grupos organizados de la delincuencia, hace presencia en Bucaramanga.

Transportadores piden controles a la piratería

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El concejal del partido Verde, Carlos Parra enlazó este hecho con la denuncia de la alcaldía sobre el cobro irregular de la plata de la estampilla pro-anciano por parte del asilo San Rafael que gestionaba el pago de los recursos con papeles de adultos mayores que murieron el año pasado.

Alcaldía considera abrir centros comerciales

Parra aseveró que no importa si la cuantía de los recursos es de poca monta. También criticó a los representantes de los asilos de la ciudad que han salido a amenazar con entregar a los “ancianos” a la alcaldía de Bucaramanga. “Es un chantaje”, aseguró el concejal.

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